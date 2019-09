Mondiali Basket 2019 – Che brutto spettacolo nel primo tempo, ma azzurri si svegliano solo sul finale: l’Italia batte il Porto Rico all’overtime

Dopo un inizio di match inguardabile, gli azzurri sono riusciti a reagire nel terzo quarto, rimontando e battendo il Porto Rico all’overtime nell’ultimo match dei Mondiali di Basket 2019

Ultimo match, oggi, per gli azzurri del basket, ai Mondiali 2019 in corso in Cina. Dopo l’eliminazione di due giorni fa per mano della Serbia, l’Italia di Meo Sacchetti ha affrontato oggi il Porto Rico per l’ultima sfida della seconda fase della rassegna iridata.

Un inizio di match deludente, quello di Gallinari e compagni, che non sono riusciti a tenere testa agli avversari portoricani, trovandosi in svantaggio anche di ben 24 lunghezze. Belinelli e gli azzurri sono riusciti a svegliarsi nel finale del terzo quarto, reagendo e dimostrando di che pasta sono fatti. L’Italia ha accorciato le distanze, fino a portarsi in vantaggio, per un finale di fuoco.

Gli ultimi secondi hanno regalato spettacolo puro ed un errore in difesa degli azzurri ha permesso a Porto Rico di pareggiare. Porto Rico-Italia termina 83-83: si va dunque all’overtime. Nel tempo supplementare l’Italia è riuscita a battere il Porto Rico, col punteggio di 89-94.

