Mondiali Basket 2019 – Grecia eliminata, definito il quadro dei quarti di finale

Gli USA battono il Brasile, Grecia eliminata a sorpresa: il quadro dei quarti di finale dei Mondiali di basket 2019

E’ terminata l’avventura degli azzurri della palla a spicchi ai Mondiali di Basket 2019. L’Italbasket è pronta a fare rientro in Italia dalla Cina, ma lo spettacolo della rassegna iridata continua. Giornata amara, oggi, per la Grecia di Antetokounmpo, eliminata a sorpresa, mentre gli USA festeggiano per la vittoria sul Brasile.

E’ stato dunque definito il quadro dei quarti di finale, ecco le sfide che decreteranno le semifinaliste dei Mondiali di basket 2019:

Argentina-Serbia,

Usa-Francia,

Spagna-Polonia,

Australia-Repubblica Ceca.

Già domani assisteremo alle prime due sfide, mentre le ultime due si disputeranno mercoledì.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE