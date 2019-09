Mondiali Basket 2019 – Gallinari non abbandona gli azzurri: “ora penso all’NBA, ma dopo…”

Danilo Gallinari commenta la rimonta di oggi contro il Porto Rico: le parole del cestista azzurro dopo l’ultima partita dell’Italia ai Mondiali di basket 2019

Una prova difficile, quella affrontata oggi dai ragazzi dell’Italbasket, ai Mondiali 2019, contro il Porto Rico. Dopo un inizio davvero deludente, gli azzurri di Sacchetti sono riusciti, solo verso la fine del terzo quarto, a riprendere in mano la situazione e a compiere una fantastica rimonta, che gli ha permesso poi di trionfare, ma solo all’overtime.

“Inizio critico, veramente brutto. Bisognava fare qualche cosa per salvare almeno la faccia. Eravamo ancora delusi per la sconfitta contro la Spagna e abbiamo cominciato molto male; poi nel terzo e nel quarto parziale abbiamo fatto bene. Il pre-olimpico? Ci sarò di certo. Ora devo pensare alla Nba, poi tornerò in Nazionale“, queste le parole di Danilo Gallinari ai microfoni Sky al termine della partita.

