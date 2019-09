Mondiali Basket 2019 – L’Italia stesa dalla Serbia, il ct Sacchetti e Datome in coro: “adesso testa alla Spagna”

Il giocatore azzurro e il commissario tecnico hanno analizzato la sconfitta subita contro la Serbia, riuscita ad imporsi con il punteggio di 77-92

Troppo forte la Serbia. L’Italia perde 77-92 e chiude il girone D al secondo posto proprio dietro i serbi. In virtù di questo risultato, gli Azzurri giocheranno la seconda fase della FIBA World Cup a Wuhan nel girone J, che comprenderà anche Spagna e Portorico. Si inizia venerdì 6 settembre proprio contro gli iberici (ore 14.30 italiane, diretta su Sky Sport Uno e Arena) per finire contro il Portorico domenica 8 settembre (ore 10.30 italiane, diretta su Sky Sport Uno e Arena).

Le quattro squadre del girone J portano in dote i punti guadagnati nelle tre partite della prima fase e non potranno giocare di nuovo con formazioni già affrontate. Ai quarti di finale le prime due classificate. Nella graduatoria del gruppo J, dunque, Serbia e Spagna partono in vantaggio rispetto agli Azzurri e al Portorico. Così il ct Sacchetti: “non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori. Anzi, mi è piaciuto molto l’approccio alla partita e la determinazione con cui li abbiamo fronteggiati. Sapevamo che la lotta, nel gioco interno soprattutto, sarebbe stata impari e per questo ci siamo fatti trovare pronti costruendo buoni tiri finché abbiamo potuto. Contro una corazzata del genere avremmo dovuto tirare con il 90% per vincere. Qualcosa abbiamo sbagliato ma la loro fisicità, alla lunga, ci ha punito. Ora guardiamo alla seconda fase con fiducia, certi di poterci ripetere, e magari migliorare, già dopodomani contro la Spagna”.

Capitan Gigi Datome: “innanzitutto complimenti alla Serbia. Squadra forte e attrezzata per arrivare fino in fondo. Avevamo preparato la gara per metterli in difficoltà e così abbiamo fatto per almeno tre quarti. Ora il focus si sposta su Spagna e Portorico. Dobbiamo riposarci e ricaricare le pile per essere pronti dopodomani sera”.

