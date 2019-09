Mondiali Basket 2019 – L’Italia fa il bis! Angola spazzata via: gli azzurri passano il girone e staccano il pass pre-olimpico

L’Italia supera l’Angola 92-61 e ottiene la sua seconda vittoria nel girone D dopo il successo sulle Filippine: gli azzurri superano il girone e staccano il pass per il pre-olimpico

Dopo l’esordio easy sulle Filippine, l’Italia mantiene la concentrazione e ottiene anche una seconda, facile, vittoria nella seconda sfida dei Mondiali di Basket 2019. Gli azzurri superano l’Angola, seconda avversaria del Gruppo D, con il punteggio di 92-61. Gli azzurri blindano la difesa e si divertono in attacco, accentuando il netto divario con la formazione africana che aveva già subito una netta ripassata dalla Serbia all’esordio (59-105). L’Angola solo nel 2010 riuscì a battere una formazione europea, la Germania sconfitta 88-92. Gli azzurri superano il girone e staccano il pass per uno dei tornei pre-olimpici del 2020. La terza e ultima sfida del girone, contro la Serbia sarà il vero banco di prova per capire il reale livello degli azzurri.

