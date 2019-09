Mondiali Basket 2019 – Infortunio per Jayson Tatum: distorsione alla caviglia per la stella del Team USA

Nella sfida contro la Turchia il Team USA ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Jayson Tatum: distorsione alla caviglia per il cestista dei Celtics

Il Team USA se l’è vista brutta. Nella seconda sfida dei Mondiali di Basket 2019, la formazione statunitense ha dovuto combattere contro una straordinaria Turchia che si è arresa solo ai supplementari dopo 4 liberi sbagliati da Balbay e Cedi Osman. In una delle ultime azioni, Jayson Tatum si è infortunato alla caviglia procurandosi una distorsione. Il giocatore dei Celtics ha rassicurato nel post gara: “credo di essere scivolato, mi sono girato la caviglia. Ora però mi sento meglio rispetto a prima, posso camminarci sopra. Certo, il dolore c’è, faremo un po’ di trattamenti e vedremo come andrà”. Probabile la sua assenza per la sfida contro il Giappone di Rui Hachimura.

