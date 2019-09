Mondiali Basket 2019 – Francia, lo sfogo di Gobert: “mi hanno svegliato presto per l’antidoping!”

Rudy Gobert svegliato presto dall’antidoping dopo una partita conclusa contro la Germania: il centro dei Jazz furioso sui social

La partita tra Francia e Germania si è giocata nella tarda notte di ieri e i giocatori di entrambe le squadre speravano di aver un buon numero di ore di riposo dopo il complicato esordio Mondiale. Per Rudy Gobert non è stato così. Il centro degli Utah Jazz è stato svegliato alle prime ore del mattino per un test antidoping che gli ha impedito di riposare. Il big man francese non l’ha presa bene: “sono stato svegliato questa mattina per un controllo antidoping (sangue e urine), la mattina dopo una partita finita tardi, dopo la quale potevo dormire di più. Nessun rispetto per il tempo di recupero dei giocatori. La FIBA ha un modo terribile di fare le cose”.

