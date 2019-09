Mondiali Basket 2019 – Conclusa la prima fase: tutte le squadre qualificate e gli accoppiamenti della seconda fase

Conclusa la prima fase dei Mondiali di Basket 2019: facciamo un riassunto di tutte le squadre qualificate e degli accoppiamenti della seconda fase del torneo

Archiviate le prime 3 gare, e con esse la prima fase del torneo, i Mondiali di Basket 2019 entrano nella seconda fase. Le migliori sedici squadre, le prime due di ogni girone, hanno staccato il pass per la fase successiva, ma non sono mancate le sorprese: la Nigeria nel Gruppo B, si è classificata terza a spese della Russia; la Turchia, dopo aver messo in difficoltà gli USA ha steccato la gara contro la Repubblica Ceca; la Nuova Zelanda si è arresa alla furia di Antetokounmpo e alla sorpresa Brasile. Ma forse gli upset più grossi sono quelli di Germania, eliminata dalla Repubblica Dominicana e del Canada, sconfitto da Australia e Lituania. Nessuna sorpresa invece nel girone dell’Italia che si è qualificata come seconda alle spalle della Serbia.

Vediamo dunque la classifica finale dei gironi:

Girone A – Polonia 6, Venezuela 5, Cina 4, Costa D’avorio 3

Girone B – Argentina 6, Russia 5, Nigeria 4, Corea del Sud 3

Girone C – Spagna 6, Portorico 5, Tunisia 4, Iran 3

Girone D – Serbia 6, Italia 5, Angola 4, Filippine 3

Girone E – USA 6, Repubblica Ceca 5, Turchia 4, Giappone 3

Girone F – Brasile 6, Grecia 5, Nuova Zelanda 4, Montenegro 3

Girone G – Francia 6, Repubblica Dominicana 5, Germania 4, Giorndania 3

Girone H – Australia 6, Lituania 5, Canada 4, Senegal 3

Le squadre qualificate alla 2ª fase e i nuovi gironi:

Girone I: Argentina 6, Polonia 6, Venezuela 5, Russia 5

Girone J: Serbia 6, Spagna 6, Italia 5, Porto Rico 5

Girone K: USA 6, Brasile 6, Grecia 5, Repubblica Ceca 5

Girone L: Australia 6, Francia 6, Lituania 5, Repubblica Dominicana 5

