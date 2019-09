Mondiali Basket 2019 – Belinelli durissimo con se stesso dopo il ko con la Spagna: “ho giocato una pessima partita”

Marco Belinelli fa mea culpa dopo la sconfitta degli azzurri contro la Spagna: le parole dell’azzurro dopo l’eliminazione dai Mondiali di Basket 2019

Pomeriggio amarissimo per gli appassionati italiani della palla a spicchi: la Nazionale azzurra è stata sconfitta dalla Spagna nella seconda fase dei Mondiali di Basket 2019, in corso in Cina. Un ko che fa male, perchè mette fuori gioco la squadra di Sacchetti, che ha dimostrato di poter tenere testa alla squadra iberica, ma di non essere concentrata e compatta al punto giusto per poterla battere.

“Ho giocato una pessima partita, mi prendo pienamente la responsabilità di questo. Molta parte della pessima prestazione è colpa mia, mi dispiace. Abbiamo cominciato bene, molto aggressivi. La Spagna è una squadra che non demorde che si passa bene la palla. Hanno iniziato a pressare a tutto campo“, queste le parole di Marco Belinelli ai microfoni Sky.

