Mondiali Basket 2019 – Che beffa per la Lituania! La Fiba riconosce l’errore arbitrale, ma il risultato ormai non cambia

Clamoroso ai Mondiali di Basket 2019: la Fiba riconosce un errore arbitrale ai danni della Lituania, ma il risultato non cambia

Continua lo spettacolo dei Mondiali di Basket 2019, anche senza gli azzurri in campo tanti sono i motivi per continuare a seguire la rassegna iridata, nella quale non mancano le polemiche. Nella sfida di sabato a Nanchino tra Francia e Lituania, la squadra transalpina ha beneficiato di un errore arbitrale nei secondi finali. A 30 secondi dal termine della partita, il francese Gobert ha tolto la palla dal cilindro del canestro toccando il ferro sul secondo tiro libero di Valanciunas, con la Francia in vantaggio di un solo punti. De Colo ha poi segnato il canestro della vittoria nell’azione successiva.

Gli arbitri avrebbero dovuto fischiare “l’interferenza e assegnare un punto alla Lituania”, ha ammesso la Fiba, senza però mettere in discussione il risultato della partita. A pagarne le conseguenze sono stati i tre arbitri Conde, Nieves e Lezcano, che non potranno più dirigere un match dei Mondiale fino al termine della rassegna.

