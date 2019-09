Mondiali Basket 2019 – L’analisi di Gallinari dopo il Portorico: “scoramento per la sconfitta con la Spgna. Ci sarò al pre olimpico”

Danilo Gallinari commenta la vittoria dell’Italia in rimonta su Portorico: il cestista azzurro loda il carattere dei compagni, ancora alle prese con lo scoramento per il ko della Spagna, e volge lo sguardo al pre olimpico

Ultima partita dell’Italia ai Mondiali di Basket 2019 di certo non priva di insidie. Il ko contro la Spagna ha lasciato degli strascichi importanti, niente di più che un po’ di dignità da difendere come ‘posta in palio’, avrebbe potuto spingere qualche azzurro a giocare al di sotto delle sue potenzialità, ma i ragazzi di coach Sacchetti hanno portato a casa un’ultima vittoria ai supplementari.

Partita sofferta quella contro Portorico, nella quale l’Italia si è imposta in rimonta da -26, concludendo 89-94 all’overtime. Danilo Gallinari, uomo di punta del quintetto azzurro, ha commentato così la gara: “lo scoramento per la sconfitta contro la Spagna è ancora ben presente. Aver perso in quel modo ci ha tolto energie fisiche e mentali e non è semplice giocare partite così intense a distanza ravvicinata una dall’altra. Siamo stati bravi nel secondo tempo a reagire e a portarci a casa la vittoria nonostante non fosse facile visto l’entusiasmo dei portoricani. Ora è il momento di pensare alla stagione NBA e soprattutto al grande appuntamento Azzurro del prossimo anno: il pre olimpico”.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE