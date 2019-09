Mondiali Basket 2019 – L’amarezza di Gigi Datome: “occasione persa, bene in difesa ma troppi errori in attacco”

Parole di grande amarezza pronunciate da Gigi Datome nel post Spagna-Italia: il capitano azzurro sottolinea gli errori in attacco che hanno pesato sulla sconfitta azzurra

“C’è grande rammarico per l’occasione persa“. Sono queste le prime parole di Gigi Datome dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Basket 2019. Gli azzurri, dopo un buon primo tempo chiuso avanti di un punto, non sono riusciti a mettere sotto la Spagna a causa dei tanti errori in fase offensiva. Ai microfoni di Sky Sport Datome ha spiegato: “non eravamo i favoriti e i più forti, ma è stata una grandissima occasione persa pur non giocando bene in attacco. Sicuramente in attacco ci siamo impantanati, quando sei punto a punto gli errori diventano cruciali. E’ una grande occasione persa perchè non era la Spagna degli ori e degli argenti olimpici. Ci siamo sbattuti tantissimo in difesa, ma tante scelte in attacco sono state sbagliate“.

