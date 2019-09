Mondiali Basket 2019 – Il Brasile dei ‘vecchietti’ batte la Grecia: Antetokounmpo ingabbiato da coach Petrovic

Incredibile risultato nel Gruppo F dei Mondiali di Basket 2019: il Brasile dei ‘vecchietti’ batte la Grecia dell’MVP NBA Antetokounmpo

Il Gruppo F dei Mondiali di Basket 2019 sta regalando grandi sorprese a tinte verde-oro. Il Brasile infatti ha raccolto due vittorie in due partite, totalizzando 4 punti e staccando il pass per il passaggio alla fase eliminatoria. Un percorso netto per i sudamericani che hanno battuto prima la Nuova Zelanda (orfana di Steven Adams) e poi, soprattutto, la Grecia. La formazione ellenica sarebbe dovuta essere la dominatrice del girone, ma nella seconda giornata si è scontrata con ‘l’esperienza del Brasile’.

I verde oro infatti hanno una squadra di ‘vecchietti terribili’ che non ha mollato un centimetro: dai 39 anni di Alex Garcia, ai 37 (da compiere a breve) di Varejao e Barbosa, passando per i 36 di Huertas e i 35 di Marquinhos. Tranne Huertas che ha giocato appena 11 minuti, sono andati tutti in doppia cifra, con Varejao (best scorer) vicino alla doppia doppia 22 punti e 9 rimbalzi. Una prova eccezionale per i ‘vecchietti’ che insieme ai più giovani Caboclo e Felicio hanno fermato Giannis Antetokounmpo, MVP della regular season NBA in carica. Alla stella dei greci è stato riservato un trattamento speciale da coach Petrovic che lo ha fatto ingabbiare dai propri giocatori, facendogli trovare sempre l’area intasata e una soluzione di tiro piuttosto complicata che, complice qualche imprecisione di troppo di Calathes, ha impedito alla Grecia di prendere il largo. Il risultato? 13 punti, 4 assist ed 1 solo rimbalzo per Antetokounmpo nella sconfitta 79-78 della sua Grecia.

