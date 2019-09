Miss Italia 2019 – Chi sono le favorite per la vittoria? Le migliori 10 secondo i bookmakers [GALLERY]

Chi sono le favorite di Miss Italia 2019? Venerdì sera le 80 fra le ragazze più belle d’Italia si sfideranno in diretta su Rai 1 per la vittoria finale: le quote Snai non lasciano alcun dubbio sulla favorita!

Venerdì notte, una ragazza verrà incoronata la più bella d’Italia. Ritorna, come ogni anno, lo storico appuntamento con Miss Italia, il celebre concorso arrivato quest’anno all’ottantesima edizione. Sul palco di Jesolo, in diretta su RAI 1, una delle 80 miss arrivate in finale verrà eletta Miss Italia, ma non solo. Diverse le importanti novità dell’edizione 2019: verrà assegnato una sorta di “premio della critica” da una giuria composta dalle ex Miss Italia, le quali dovranno scegliere la Miss tra le Miss, anche se questa assegnazione non avrà alcun influenza sull’assegnazione della fascia; sarà introdotto inoltre il ripescaggio: una giuria costituita da conduttrici Rai dovrà ripescare una concorrente esclusa che si aggiungerà alla coppia della finale, per poi procedere con il televoto finale. La domanda adesso è una sola: chi sarà la vincitrice dell’edizione 2019? Nella nostra gallery le 10 favorite secondo le quote Snai.

