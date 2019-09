Milan, Theo Hernandez corre verso il recupero: lo spagnolo vicino al rientro in campo

Il terzino rossonero ha ammesso come il recupero dall’infortunio proceda per il meglio, svelando di avere tantissima voglia di tornare in campo

Non è iniziata benissimo l’avventura di Theo Hernandez con la maglia del Milan, il terzino spagnolo si è infortunato durante il match di ICC con il Bayern Monaco, riportando un problema che lo ha tenuto ai box per oltre un mese.

Il suo rientro in campo è ormai imminente, ad ammetterlo è lo stesso giocatore ai microfoni di Milan TV: “sto molto bene, il recupero procede lentamente ma in maniera positiva. Ho avuto un pò di sfortuna con questa lesione ma sono cose che capitano. Ho molta voglia di tornare a giocare. Sono molto felice di essere al Milan, mi trovo molto bene con i miei nuovi compagni di squadra e mi sento a mio agio con tutti. Nonostante il mio italiano non sia perfetto, ci riusciamo a capire. Ho un ottimo rapporto anche con lo staff. Il nostro obiettivo è innanzitutto arrivare in Champions League e da lì puntare ancora più in alto. Siamo una grande squadra, abbiamo una rosa completa: con l’appoggio dei nostri tifosi ce la possiamo fare”.

