Niente Milan, Taison ‘in prigione’ allo Shakhtar: “congratulazioni, avete posto fine al mio sogno” [FOTO]

Lo Shakhtar spara alto, il Milan si defila per la trattativa Taison: l’esterno brasiliano si sfoga su Instagram e attacca il club ucraino

Negli ultimi giorni di mercato, il Milan ha sondato il terreno per arrivare a Taison, esterno brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Il calciatore ha chiesto ufficialmente la cessione, pronto a lasciare il club ucraino dopo 6 anni alla ricerca dell’ultima chance per giocare ad alti livelli alla soglia dei 32 anni. L’opzione Milan era un vero e proprio sogno, infrantosi a causa delle alte richieste dello Shakhtar che ha valutato il giocatore 30 milioni, il costo della clausola rescissoria. Richieste ritenute illogiche dal Milan che si è defilato. Taison sembra costretto a restare in Ucraina, decisamente contro la sua volontà. Il giocatore su Instagram si è sfogato con una storia che esprime tutta la sua insoddisfazione: “congratulazioni, avete posto fine al mio sogno“.

