Milan, la divertente rivelazione di Piatek: “il digiuno di gol? I miei compagni mi hanno fatto un… invito”

L’attaccante polacco ha parlato del suo non brillantissimo momento, rivelando cosa gli hanno chiesto scherzosamente i suoi compagni dopo il match con il Brescia

Non è un momento particolarmente felice per Krzysztof Piatek, l’attaccante polacco infatti stenta a trovare il gol in questa stagione, rendendo complicate le cose al Milan in zona offensiva.

Nessuna rete con l’Udinese e nemmeno con il Brescia, uno zero che pesa e che andrà immediatamente cancellato alla ripresa, quando i rossoneri faranno visita al Verona. Interrogato al canale Youtube ‘Foot Truck’, l’ex Genoa ha rivelato un curioso aneddoto accaduto a San Siro dopo l’ultimo match: “dopo il mio errore col Brescia, i miei compagni di squadra mi hanno preso in giro nello spogliatoio. Mi hanno invitato scherzosamente a cambiare il numero di maglia, ma io ho sempre voluto il 9. Dopo la preparazione estiva avevo le gambe pesanti, mi manca ancora un po’ di freschezza“.

