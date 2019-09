Milan, la maledizione della maglia numero 9 colpisce anche Piatek: Pippo Inzaghi ha la soluzione

Nel corso dei festeggiamenti per i 90 anni del Benevento da lui allenato, Inzaghi ha rivelato di avere la soluzione per scacciare la maledizione della maglia numero 9 che sembra attanagliare Piatek

La maledizione della maglia numero 9 del Milan non ha risparmiato nemmeno Piatek, incappato in un digiuno sorprendente per un attaccante capace di segnare l’anno scorso ben 30 gol in stagione.

L’attaccante polacco finora non è riuscito a trovare la via della rete, finendo per confermare quella che ormai è a tutti gli effetti una… macumba. Per spezzarla si è offerto proprio Filippo Inzaghi, l’ultimo giocatore riuscito ad esprimersi ad alti livelli con la 9 rossonera sulle spalle. Intervistato da Sky Sport durante i festeggiamenti per i 90 anni del Benevento, Super Pippo ha ammesso: “ne parlavo ieri sera con il vice di Giampaolo e gli ho detto che andrò al più presto a Milanello a consegnargliela personalmente, se questo servirà a scacciare i fantasmi. Mi auguro che Piatek faccia bene, è un centravanti che mi piace, ha spirito e voglia di combattere. Si merita tante soddisfazioni con la maglia del Milan”.

