Marsiglia, la rivelazione di Strootman: “ho ricevuto un’offerta dalla Roma nell’ultima finestra di mercato”

Il centrocampista olandese ha rivelato di essere stato cercato dalla Roma questa estate, ma il Marsiglia ha rifiutato l’offerta giallorossa

Kevin Strootman è stato vicino a tornare alla Roma nel mercato appena concluso, ma il Marsiglia ha rifiutato l’offerta presentata dal club giallorosso. Il centrocampista olandese sarebbe tornato volentieri nella Capitale, dove ha giocato dal 2013 al 2018 raggiungendo 102 presenze e segnando 10 reti.

Intervenuto ai microfoni di VTBL, Strootman ha ammesso: “ho pensato di tornare in giallorosso, ma il Marsiglia non ha trovato l’offerta interessante o sufficiente. Se il tuo club dice che non sei più il benvenuto e arriva la tua vecchia squadra di certo ci pensi. Ma poi non se n’è fatto niente. Un anno fa ho firmato per cinque stagioni al Marsiglia, se poi il tuo presidente dice una cosa del genere, non dà una bella sensazione. Preferiresti sentirti dire che sei importante e che tutti vogliono che tu rimanga. Non è stato questo il caso, era il contrario. Comunque, avevo ancora un contratto di quattro anni e non mi sentivo come se dovessi partire

