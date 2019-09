Malmoe onora Zlatan Ibrahimovic, pronta una statua per lo svedese: sarÃ  svelata l’8 ottobre

La città dell’attaccante svedese ha deciso di costruire una statua in suo onore nella piazza tra il vecchio e il nuovo stadio

Considerando l’ego di cui Zlatan Ibrahimovic gode, la decisione della città di Malmoe gli farà certamente piacere. I politici della città, in collaborazione con la Federcalcio svedese, ha lanciato nel 2015 un progetto per costruire una statua in onore di Ibra, costruita nella piazza tra il vecchio e il nuovo stadio del Malmoe FF, dove l’ex Milan e Inter ha iniziato la carriera.

Un’opera alta 2.7 metri per 500 kg, che verrà svelata il prossimo 8 ottobre pochi giorno il compleanno di Ibrahimovic. “Sono molto contento – ha dichiarato l’attaccante dei Los Angeles Galaxy – E’ sempre stato il mio desiderio fin dall’inizio, qui è dove tutto è iniziato e dov’è il mio cuore“.

