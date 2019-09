Le lacrime di Nadal, la gioia del trionfo: le immagini più belle della finale US Open [GALLERY e VIDEO]

Una serata emozionante quella vissuta da Rafa Nadal nella finale US Open. Il tennista maiorchino ha piegato le resistenze di uno strepitoso Medvedev, capace di rimontare due set di svantaggio e andare vicinissimo ad una clamorosa rimonta fermatasi ad un passo dal 5-5 nel quinto periodo di gioco. Ad alzare il trofeo al cielo è stato però Rafa Nadal che si è portato a casa il 19° Slam della carriera. Di seguito il video delle lacrime di Nadal dopo il successo, nella nostra gallery le foto più belle della vittoria!

This is cool. Rafael Nadal brought to tears after his US Open title. #VamosRafa pic.twitter.com/gVthBFlfls

— Billy Heyen (@Wheyen3) September 9, 2019