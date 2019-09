Klopp, ‘Una Notte da Leoni’ dopo lo scudetto con il Borussia: “il risveglio su un camion e quei polli nel bagagliaio…”

Jurgen Klopp ha svelato un simpatico aneddoto riguardante uno dei due scudetti vinti con il Borussia Dortmund: l’alcol, il risveglio su un camion e il passaggio rimediato su una macchina piena di polli!

I festeggiamenti per un titolo vinto possono dar vita ad aneddoti incredibili, in grado di fare la storia. Se poi c’è di mezzo Jurgen Klopp, basta solo prendere i pop corn e aspettarsi qualcosa di incredibile! L’allenatore tedesco, fresco vincitore della Champions League con il Liverpool, ha svelato un simpatico retroscena riguardante uno dei due scudetti vinti in passato con il Borussia Dortmund (2011).

Nel corso di un documentario per Amazon, Klopp ha spiegato che il post vittoria si è trasformato in un’avventura stile ‘Una Notte da Leoni‘. A causa della grande quantità di alcol presente in corpo, Klopp si è risvegliato il giorno successivo in un camion, presente nel garage dello stadio. Da lì in poi inizia l’avventura insieme all’amministratore delegato Watzke: “ho esagerato con l’alcol dopo il titolo del 2011, il che si può vedere benissimo anche da alcune interviste. E quello che mi ricordo non è che abbia granché senso. Ma una cosa me la ricordo. Non so se l’ho mai raccontato a nessuno, ma mi sono svegliato in un camion nel garage dello stadio. Da solo. Quello me lo ricordo, ma non ho idea di cosa io abbia fatto nelle ore precedenti […] Watzke ferma una macchina per strada, è un signore turco con una station wagon. Gli dice ‘dacci un passaggio’, lui risponde di no, Watzke tira fuori 200€ e gli dice ‘oh sì che ce lo dai’. Quindi lui si siede davanti e io di dietro. Continuo a sbattere la testa sul vetro perché sono stanco, ma sento un rumore strano. ‘Cluck. Cluck. Cluck’. Pensavo di sognare, ma era tutto vero: il bagagliaio della macchina era pieno di polli”.

