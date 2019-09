Juventus, Emre Can è una furia dopo l’esclusione dalla lista Champions: “vi svelo cosa mi avevano promesso”

Il centrocampista bianconero si è sfogato dopo l’esclusione dalla lista Champions, ufficializzata nella giornata di ieri

La rosa extra-large della Juventus obbligava a dei tagli clamorosi, così a rimanere fuori dalla lista Champions sono stati Mandzukic ed Emre Can, oltre agli infortunati Perin, Pjaca e Chiellini.

Una scelta che ha spiazzato e non poco il centrocampista tedesco, sfogatosi con i media tedeschi dopo la notizia. Informato della decisione di Sarri via telefono, l’ex Liverpool è sbottato: “sono molto arrabbiato, soprattutto perché la scorsa settimana mi era stato promesso qualcosa di diverso. Ho avuto molte richieste e, una delle condizioni per rimanere. era che fossi incluso nella lista Champions. Ieri invece ho ricevuto una telefonata che non è durata nemmeno un minuto per dirmi che ero fuori. Nella scorsa stagione ho fatto delle belle partite, soprattutto in Champions. Trarrò le mie conclusioni e parlerò col club al mio ritorno“.

Valuta questo articolo