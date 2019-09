Juventus, come li mettiamo? Mercato importante, ma rosa in sovrannumero: 3 big fuori dalla lista Champions!

Mercato importante per la Juventus, ma la rosa è in sovrannumero: rimasti tutti gli esuberi e 3 big resteranno fuori dalla lista Champions

L’anno scorso aveva sorpreso tutti con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, quest’anno la Juventus non ha piazzato il colpo ad effetto, ma ha puntellato la rosa con una serie di acquisti importanti: lieto il ritorno di Buffon come secondo portiere; in difesa sono arrivati De Ligt e Demiral come vice Chiellini-Bonucci, mentre Danilo ha preso il posto del ‘difensivamente indisciplinato’ Cancelo. Sarri ha inoltre preteso più qualità in mediana con gli arrivi a parametro zero di Ramsey e Rabiot. Davanti non è arrivato nessuno, fatta eccezione per Higuain che è tornato alla base e sembra potersi ritagliare uno spot da titolare.

E le uscite? Spinazzola e Kean a parte, nessuno ha voluto/è riuscito a lasciare Vinovo. La Juventus può schierare tranquillamente 3 squadre di alto livello, ma l’abbondanza di giocatori in rosa rischia di essere un problema, non solo per il monte ingaggi. Nonostante le 3 competizioni da giocare, molti non troveranno spazio: Perin, infortunio a parte è relegato al ruolo di 4° portiere; Rugani è addirittura il 5° centrale; a centrocampo Matuidi e Khedira erano stati messi alla porta, ma ad oggi giocano addirittura titolari, mentre Emre Can e Bentancur sembrano scivolati indietro nelle gerarchie; davanti pur di ritagliare un posto ad uno fra Higuain e Dybala, Cristiano Ronaldo è stato dirottato sulla fascia a spese di Bernardeschi e Cuadrado (riciclato terzino), mentre Mandzukic farò il 4° attaccante in attesa di dire addio a gennaio.

La lista Champions, da consegnare entro la mezzanotte, mieterà le pruime vittime. Visto l’infortunio di Chiellini che regala un posto a Rugani, sono 3 i big che resteranno esclusi: oltre al difensore centrale, non ci saranno probabilmente il già citato Mandzukic (indietro nelle gerarchie) e uno fra Emre Can (centrocampo affollato) o Ramsey (incerte condizioni fisiche).

