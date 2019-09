Juventus, che smacco di Rabiot al Paris Saint-Germain: il club parigino costretto a risarcire il giocatore francese

Il giocatore francese ha vinto la causa contro il suo ex club, che dovrà restituirgli 40.000 euro ingiustamente trattenuti nel corso della stagione passata

Adrien Rabiot si prende la sua rivincita nei confronti del Paris Saint-Germain, ottenendo la restituzione di 40.000 euro trattenuti dal club parigini la passata stagione ingiustamente.

Stando a quanto riporta l’Equipe, il centrocampista della Juventus si è visto dare ragione dalla commissione per i ricorsi congiunti della LFP (Ligue de Football Professionnel), pronunciatasi a favore di Rabiot, privato del suo stipendio dal 15 al 20 marzo oltre che del premio mensile di 40.000 euro. Tutto per un like galeotto piazzato dal francese ad un post di Evra, che celebrava il passaggio del turno in Champions League del Manchester United ai danni proprio del Paris Saint-Germain. Un comportamento che ha mandato su tutte le furie il club campione di Francia, che aveva deciso di punire il proprio giocatore mettendolo fuori rosa. Un atto contrario alle regole, così Rabiot adesso può sorridere.

