Juventus – Presentata la lista Champions: ecco gli esclusi bianconeri

La Juventus ha presentato alla Uefa la sua lista di Champions: fuori Emre Can e Mandzukic

Ufficializzata la lista di Champions League per la Juventus. In tantissimi attendevano di scoprire quali nomi resteranno fuori dalla lista consegnata alla Uefa dal club bianconero. Rimarrà sicuramente fuori Giorgio Chiellini, operato oggi ad Innsbruck, perchè dovrà rispettare ben sei mesi di stop. Esclusi anche Emre Can e Mandzukic.

Questi i giocatori scelti da Maurizio Sarri in vista di un’avventura che inizierà il 18 settembre contro l’Atletico Madrid in trasferta: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 8 Ramsey, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 21 Higuain, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon.

