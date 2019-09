Juventus, infortunio per De Sciglio: lesione al bicipite femorale per l’esterno bianconero

Il giocatore bianconero ha riportato una lesione al bicipite femorale in occasione del match vinto sabato sera contro il Napoli

Brutte notizie dall’infermeria per Maurizio Sarri, l’infortunio occorso a De Sciglio nel match con il Napoli è di seria entità. L’esterno bianconero ha riportato un problema muscolare, rivelato dalla nota pubblicata dal club sul proprio sito: ‘Mattia De Sciglio ha svolto questa mattina esami diagnostici presso il J|Medical, a seguito dell’infortunio che ha costretto il giocatore a lasciare anzitempo il campo durante Juve-Napoli, sabato sera. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Tra dieci giorni circa verranno ripetuti nuovi esami, per definire con esattezza i tempi del suo rientro in campo’.

