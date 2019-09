Juventus – Infortunio Chiellini: domani l’intervento, ecco quando tornerà in campo

Chiellini domani sotto i ferri per la lesione al legamento crociato anteriore: i tempi di recupero del difensore bianconero

Momento difficile per Giorgio Chiellini: il difensore bianconero si è infortunato alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, valida per il secondo turno del campionato di Serie A. Chiellini, che si è infortunato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, sarà operato domani ad Innsbruck dal professore Fink nella clinica Gelenkpunkt. Chiellini dovrebbe rientrare in gruppo tra febbraio e marzo.

