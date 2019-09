Juventus, prima lo sfogo e poi la retromarcia: Emre Can si pente e ritratta sui social

Il centrocampista tedesco si era sfogato questa mattina dopo l’esclusione dalla lista Champions, prima di fare dietrofront nel pomeriggio su Twitter

Emre Can torna sui suoi passi e, dopo lo sfogo di questa mattina arrivato dal ritiro della sua Nazionale, ha ritrattato sui social nel pomeriggio, stemperando i toni in seguito alla sua esclusione dalla lista Champions League della Juventus.

“Mi era stato detto altro, trarrò le mie conclusioni” le dure parole del centrocampista tedesco che, nel tardo pomeriggio di oggi, ha aggiustato il tiro: “sarò sempre grato alla Juventus per come mi hanno aiutato e supportato da quando sono arrivato, specialmente dopo l’infortunio della scorsa stagione. Per rispetto del club e dei tifosi, il quale successo è sempre stata la mia priorità, non dirò nulla di più e continuerò a lottare sul campo”.

