Jerome Boateng nei guai: aperta un’indagine per aggressione aggravata all’ex compagna

Jerome Boateng sotto indagine: il calciatore del Bayern Monaco accusato di aggressione aggravata all’ex compagna

Non si mette bene per Jerome Boateng: il calciatore del Bayern Monaco è finito sotto indagine per una pesante accusa di aggressione aggravata nei confronti della sua ex compagna e madre delle sue due gemelle. Il fratello di Kevin Prince Boateng ha vissuto una storia travagliata con la madre delle sue figlie, Sherin, un continuo tira e molla fino al 2014, anno in cui hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma.

Adesso però la Procura di Monaco di Baviera sta indagando su un episodio accaduto nel 2018, ma i dettagli non sono stati resi noti. I legali di Boategn hanno evidenziato che le accuse si baserebbero solo su affermazioni ma il tribunale ha deciso di effettuare ulteriori accertamenti: alcuni episodi di violenza domestica potrebbero infatti risalire a poche settimane fa.

