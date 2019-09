Italia, Lorenzo Insigne lascia il ritiro per infortunio: la stella del Napoli salta le sfide con Armenia e Finlandia

Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale per infortunio: l’esterno del Napoli salta le sfide dell’Italia con Armenia e Finlandia, valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020

In vista della doppia sfida contro Armenia e Finlandia, partite valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020, l’Italia perde un pezzo importante del proprio attacco. Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale per far ritorno a Napoli a causa di un infortunio. Problema muscolare per l’esterno azzurro, accusato in occasione della gara di sabato sera contro la Juventus a Torino. Al suo posto Vincenzo Grifo del Friburgo.

