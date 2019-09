Italia, Immobile segna e si toglie un sassolino dalla sarpa: “il gol era un peso, su di me sono state dette tante cose…”

Ciro Immobile segna il gol del momentaneo 0-1 dell’Italia contro la Finlandia ed interrompe un digiuno lungo 2 anni: l’attaccante azzurro si toglie qualche sassolino dalla scarpa nel post gara

Dopo 2 anni di astinenza, Ciro Immobile torna a segnare un gol in Nazionale. La rete del momentaneo 0-1 dell’Italia sulla Finlandia ha significato tanto per l’attaccante della Lazio che si è liberato di un peso. Criticato ferocemente negli ultimi mesi, visti i tanti gol segnati in maglia biancoceleste e il digiuno in Nazionale, Immobile si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nel post gara: “era un peso troppo grande non segnare in Nazionale. Poi si sono dette tante cose, ma sono sempre rimasto sereno che sarebbe arrivato il mio momento. Siamo felici, dopo la delusione del Mondiale stiamo ripartendo alla grande“.

