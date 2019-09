Italia, capitan Bonucci commenta la questione razzismo: “situazione delicata, usare la tecnologia per individuare i colpevoli”

Bonucci condanna gli episodi di razzismo dal ritiro dell’Italia: il neo capitano azzurro invoca l’aiuto della tecnologia per individuare ed etromettere i razzisti dagli stadi

I presunti buu razzisti rivolti a Romelu Lukaku dai tifosi del Cagliari continuano a tenere banco anche in Nazionale. In conferenza stampa ad Erevan, in vista della sfida contro l’Armenia, il neo capitano dell’Italia Leonardo Bonucci si è espresso sulla questione: “la situazione è molto delicata, ma ci sono i mezzi per prendere i colpevoli e vietare loro l’accesso agli stadi. Purtroppo non succede solo in Italia, spero che questa piaga possa essere debellata, anche se in assoluto non è corretto generalizzare“.

