Italia, Bonucci risponde a Karapetyan: “la sua espulsione? Ho pensato solamente a proteggermi…”

L’attaccante armeno aveva attaccato Bonucci accusandolo di aver indotto l’arbitro ad espellerlo, ma il difensore azzurro ha risposto per le rime

Leonardo Bonucci non poteva non rispondere a Karapetyan, l’attaccante che lo ha accusato di aver indotto l’arbitro ad espellerlo durante il match tra Armenia e Italia, valido per le qualificazioni ad Euro 2020.

Prima dell’intervallo, i due sono venuti a contatto sul rilancio del portiere armeno, con Bonucci finito a terra dopo un presunto colpo dell’avversario. Il direttore di gara ha estratto il secondo giallo per Karapetyan, incredulo per il rosso. Sui social poi l’armeno aveva accusato il difensore azzurro, che ha risposto ai microfoni di Sky Sport: “mi dispiace che Karapetyan sia stato espulso per questo, ma io nemmeno me ne ero accorto. Dalle immagini si vede che non ho nemmeno protestato, non sapevo neanche che lui fosse già ammonito. Ho una ferita con due punti nella zona del sopracciglio, e quando siamo saltati insieme il mio gesto è stato solamente per proteggermi“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE