Italia, che peccato! L’attacco si inceppa e la Spagna ringrazia: azzurri fuori dal Mondiale!

Era una partita da dentro o fuori, lo sapevano bene gli azzurri dopo la sconfitta contro la Serbia di mercoledì. L’avversaria era la Spagna, la stessa che 4 anni fa l’Italia superò con una prestazione eccezionale, ancora negli occhi di tutti. Rispetto a quella gara non c’è Bargnani, ma ci sono ancora Gallinari e Belinelli, le due stelle NBA, le due colonne portanti del gioco azzurro. Dall’altra parte mancano l’eterno Pau Gasol e il neo milanese Rodriguez, ma la Spagna resta sempre una formazione mentalmente solida e ricca di talento.

Caratteristiche che purtroppo hanno segnato l’eliminazione degli azzurri. Italia che parte forte nel primo tempo, spinta dall’entusiasmo e da qualche errore di troppo della Spagna che comunque resta in partita. Prima frazione di gioco che si chiude 30-31 per l’Italia ed è la fotografia della partita: i ragazzi di coach Sacchetti fanno giocare male la Spagna, ma non riescono mai a toglierla definitivamente dalla partita. La classe di Riky Rubio, la fisicità e le mani educate del campione NBA dei Raptors Marc Gasol fanno la differenza. Nel secondo tempo l’attacco dell’Italia viene meno, così come le energie per continuare a difendere splendidamente come nel primo tempo.

La Spagna rosicchia un piccolo vantaggio che risulta decisivo ai fini del 67-60 conclusivo. La formazione di coach Scariolo passa al turno successivo insieme alla Serbia. Per l’Italia resta l’amaro in bocca per aver sprecato l’ennesima, grande occasione, di una delle generazioni più talentuose del basket azzurro che rischia seriamente di passare alla storia da grande incompiuta.

