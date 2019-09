Inter, la cessione di Mauro Icardi al PSG fa felice soprattutto Sanchez: ecco l’ultima mossa del cileno [FOTO]

Una volta partito l’attaccante argentino, il giocatore ex Manchester United ha preso la maglia numero sette, scelta da Icardi dopo l’assegnazione del nove a Lukaku

L’addio di Mauro Icardi all’Inter ha fatto felici tutti, sia l’argentino che ha strappato un ingaggio più alto al PSG sia il club nerazzurro che si è liberato di un peso. Ma a sorridere non sono solo i protagonisti della trattativa, ma anche Alexis Sanchez per un motivo in particolare: il numero di maglia.

L’ex capitano nerazzurro infatti ha lasciato libera la 7, scelta dopo averla presa per l’assegnazione del 9 a Romelu Lukaku. Una volta ufficializzata la cessione di Icardi in Francia, il cileno ha subito preso il suo numero preferito, come ufficializzato dall’Inter sul proprio profilo Twitter:

