Inter, Lukaku non si accontenta: “stiamo andando bene ma bisogna migliorare. Razzismo? Ho detto tutto”

L’attaccante dell’Inter ha parlato dopo il successo del Belgio su San Marino, soffermandosi sul suo inizio in nerazzurro

L’inizio di stagione di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter è stato davvero convincente, due gol e sei punti per i nerazzurri che guidano la classifica insieme a Juventus e Torino.

L’attaccante belga ha parlato ieri dopo il successo del Belgio su San Marino, soffermandosi sul suo avvio di campionato: “tutto sta andando bene in Italia, ringrazio i tifosi per l’accoglienza. Spero di continuare a fare bene nell’Inter. Al momento stiamo andando bene, la squadra è forte ma dobbiamo continuare a migliorare. Sono molto felice dell’inizio con l’Inter, abbiamo vinto due partite e siamo una buona squadra. Dobbiamo continuare a lavorare per crescere ancora di più. Questo è l’unico modo per raggiungere i nostri obiettivi. Ho visto i messaggi di supporto degli italiani contro il razzismo. Ora però mi concentro sul calcio, su questo argomento ho già detto tutto. Credo sia più importante che si parli delle mie prestazioni con l’Inter“.

