Inter, Lukaku durissimo sui social: l’attaccante nerazzurro bersagliato di insulti razzisti a Cagliari [FOTO]

Il giocatore dell’Inter ha denunciato sui social il fatto di essere stato bersaglio di insulti razzisti durante il match contro il Cagliari

La gioia per un gol che vale tre punti e la delusione per gli insulti ricevuti, la maggior parte di stampo razzista. La serata di Romelu Lukaku a Cagliari nasconde luci e ombre, ma purtroppo il risvolto negativo non dipende dalle sue prestazioni. L’attaccante belga infatti è stato bersaglio di epiteti davvero vergognosi, che lo stesso giocatore ha voluto denunciare sui social con un messaggio su Instagram: “molti giocatori nell’ultimo mese sono stati vittime di abusi razzisti. A me è successo ieri. Il calcio è un gioco che deve far felici tutti e non possiamo accettare nessuna forma di discriminazione che lo possa far vergognare. Spero che tutte le Federazioni del mondo reagiscano duramente contro tutti i casi di discriminazione!!!“.

Valuta questo articolo