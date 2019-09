Inter – ‘Caso Icardi’, Wanda Nara lascia lo studio di Tiki Taka per lavorare per il suo Maurito: “ci sono un paio di squadre”

Wanda Nara a lavoro per il futuro di Mauro Icardi: le parole della showgirl argentina a Tiki Taka

Wanda Nara non si ferma: nonostante la mossa di Icardi contro l’Inter, la moglie-agente dell’attaccante argentino è ancora a lavoro per trovargli una sistemazione. La showgirl argentina ha addirittura lasciato, ieri sera, lo studio di Tiki Taka, per lavorare per il marito: “lavorerò fino alla fine della sessione. Ci sono un paio di squadre in Europa. Il mio rapporto con i dirigenti è sempre migliore“, ha dichiarato Wanda Nara. La moglie di Icardi ha poi in qualche modo smentito le voci sull’ipotesi Boca Juniors: “è un po’ difficile“. Per poi svelare: “la speranza è l’ultima a morire“, riguardo alla possibilità di andare al Napoli.

