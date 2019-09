Inizio complicato per De Ligt, Gullit lo avverte: “accetta le critiche! Alla Juventus più pressioni che all’Ajax”

Esordio complicato per Matthijs De Ligt alla Juventus, il centrale olandese criticato dai tifosi per la brutta prestazione all’esordio. Ruud Gullit lo sprona ad accettare critiche e pressioni della sua nuova avventura

L’esordio in Serie A di Matthijs De Ligt non è stato dei migliori. Nella gara inaugurale, il centrale olandese è stato tenuto in panchina, nella seconda giornata, quella della sfida delicata contro il Napoli. De Ligt è stato schierato titolare al posto di Chiellini mostrando un po’ di difficoltà di adattamente: i 3 gol subiti della Juventus sono anche (ma non soltanto!) colpa sua.

I tifosi lo hanno preso di mira: complice l’elevato costo del cartellino, ci si aspettava molto di più dall’ex Ajax. Dalle colonne del Guardian, Ruud Gullit ha spronato il giovane centrale olandese ad adattarsi alle pressioni e a rispondere con il talento: “c’è molta più pressione alla Juventus. Vincere è normale e quindi non importa se è in competizione o europeo. Devi sempre vincere e sicuramente la Champions League è un grande obiettivo. Ecco cosa vuol dire far parte della Juventus. A causa della sconfitta contro l’Ajax nell’ultima edizione della Champions, hanno immediatamente cominciato ad acquistare nuovi giocatori e hanno iniziato con un nuovo allenatore. Questa è la pressione. Matthijs deve semplicemente accettare le critiche ed il momento no e continuare sulla sua strada. Deve mantenere la fiducia in se stesso perché ha dimostrato il suo valore anche più del necessario. Ha le qualità per poter giocare al top. So che De Ligt è affidabile. All’epoca, iniziò anche male all’età di 17 anni quando giocava in Olanda. Poi le cose sono cambiate”.

