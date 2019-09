Infortunio Chiellini – Il difensore bianconero operato con successo: i tempi di recupero

Circa sei mesi di stop per Giorgio Chiellini: il difensore bianconero operato con successo oggi ad Innsbruck

Intervento perfettamente riuscito per Giorgio Chiellini: il difensore della Juventus è stato sottoposto oggi ad operazione chirurgica per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Ad eseguire l’intervento è stato il professor Fink, nella clinica Hochrum di Innsbruck, alla presenza del medico sociale della Juventus, il dott. Tzouroudis. I tempi di recupero previsti per Giorgio Chiellini sono di circa 6 mesi.

