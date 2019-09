Icardi supera le visite mediche: fra Inter e PSG però c’è un intoppo!

Icardi supera le visite mediche a Parigi: fra Inter e PSG però non c’è l’intesa sulle modalità della cessione

La telenovela legata alla cessione di Mauro Icardi sta per concludersi, ma ancora non si può definire terminata. L’intoppo, si sa, è sempre dietro l’angolo. L’attaccante argentino ha svolto le visite mediche a Parigi, superandole con successo, mentre Wanda Nara ha messo a posto gli ultimi dettagli del contratto: il giocatore rinnoverà con l’Inter, poi firmerà con il PSG per un anno di prestito. Fra le due società però c’è distanza fra le modalità di cessione. L’Inter vuole un prestito oneroso da 5 milioni e un diritto di riscatto a 65 (il rinnovo di Icardi è funzionale al suo possibile ritorno con due anni di contratto anziché uno); il PSG vorrebbe un prestito secco.

