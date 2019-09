Icardi, parole al miele verso il PSG: “fiero di essere parigino! Ringrazio il club per la fiducia nei miei confronti”

Mauro Icardi è un nuovo giocatore del PSG. Il centravanti argentino rivolge parole al miele verso la sua nuova squadra e si dice ‘fiero di essere parigino’

“Ci sono grandi ambizioni, sono sicuro che ci sono tutte le condizioni per andare ancora più in alto. Non vedo l’ora di scoprire il ‘Parco dei Principi’“. Sono queste le prime parole di Mauro Icardi in qualità di nuovo giocatore del PSG. L’argentino si è trasferito in prestito con diritto di riscatto. “Ringrazio il club per la fiducia che ha mostrato nei miei confronti. Farò di tutto per aiutare la mia nuova squadra ad andare il più avanti possibile in tutte le competizioni. Il Psg è diventato una roccaforte del calcio internazionale, negli ultimi anni ha attratto grandi giocatori“, ha concluso l’ormai ex Inter che su Instagram ha prontamente postato una foto che recita: “fiero di essere parigino“.

