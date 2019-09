Dramma in casa Hull City, notizia angosciante per Angus MacDonald: diagnosticato un tumore all’intestino

Il difensore inglese dell’Hull City dovrà affrontare una dura battaglia per la sua vita, dal momento che gli è stato diagnosticato un tumore all’intestino

Una notizia tremenda, che scuote con veemenza l’ambiente dell’Hull City. Non c’è davvero pace per Angus MacDonald, difensore inglese classe 1992, costretto ad incassare un colpo durissimo dopo uno stop di 10 mesi per curare un grumo di sangue nel polpaccio destro. Risolta questa complicata situazione, ecco che il destino si ripresenta alla sua porta con una notizia ancora peggiore: tumore all’intestino.

Una diagnosi resa nota dal club con un comunicato da brividi: “l’Hull City annuncia tristemente che ad Angus MacDonald è stato diagnosticato un tumore all’intestino allo stato iniziale. Angus ha mostrato molta forza nel reagire a questa notizia. Tutta la famiglia delle Tigri si unisce nel mostrare ad Angus il suo affetto e lo supporterà nel suo processo di guarigione. Il benessere di Angus, fisico e psicologico, è la nostra assoluta priorità in questo momento. Il club chiede gentilmente ai tifosi e ai media di rispettare la privacy del calciatore e della sua famiglia. Ogni aggiornamento riguardo la sua situazione verrà fornito dall’Hull City“.

Valuta questo articolo