Griezmann, ma che dici! Sbaglia il rigore con la Francia e dà la colpa… a sua moglie!

Nazionali in campo nel weekend, con l’obiettivo di mettersi in tasca la qualificazione ad Euro 2020. La Francia avanza spedita, rifilando un netto 4-1 all’Albania. I gol sarebbero potuti essere 5 se Griezmann non avesse sbagliato un calcio di rigore. Il neo attaccante del Barcellona però, non ha fatto alcun dramma per l’errore dal dischetto che, del resto, non è nemmeno colpa sua ma… della moglie! Nel post partita, Griezmann ha ironizzato: “ho sbagliato il rigore perché mia moglie non stava guardando la partita“. La bella Erika Choperena è il portafortuna del bomber francese?

