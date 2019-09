Golf – Porsche European Open: Casey all’attacco, in ritardo gli azzurri

Eurotour: Paul Casey va subito all’attacco, 13° Migliozzi. Ad Amburgo in ritardo Schauffele, Reed e Kuchar e gli altri quattro italiani in gara

L’inglese Paul Casey, uno dei favoriti alla vigilia, ha preso subito il comando con 66 (-6) colpi nel turno iniziale del Porsche European Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72) ad Amburgo in Germania. Ha effettuato un buon giro Guido Migliozzi, 13° con 71 (-1, quattro birdie, tre bogey), mentre sono oltre la linea del taglio Lorenzo Gagli, 76° con 75 (+3), Renato Paratore e Filippo Bergamaschi, 106.i con 77 (+5), e Matteo Manassero, 146° con 81 (+9).

Paul Casey, che sarà uno dei protagonisti nel prossimo Open d’Italia (Olgiata GC, 10-13 ottobre), su un campo difficile in cui ha avuto il suo peso anche il vento, ha realizzato sette birdie e un bogey e ha preso un colpo di vantaggio sul sempre più convincente austriaco Matthias Schwab (67, -5).

Al terzo posto con 68 (-4) l’inglese Ben Stow, lo scozzese Robert MacIntyre e il tedesco Max Rottluff e al sesto con 69 (-3) l’australiano Lucas Herbert, lo svedese Alexander Bjork e l’inglese Ben Evans. Al nono con 70 (-2) il belga Thomas Pieters, mentre non hanno reso come ci si attendeva i tre statunitensi molto attesi, Xander Schauffele, secondo nella recente FedEx Cup, 37° con 73 (+1), Patrick Reed e Matt Kuchar, 49.i con 74 (+2). Difesa del titolo praticamente già impossibile per l’inglese Richard McEvoy anch’egli 106° con 77. Il montepremi è di 2.000.000 di euro.

Il torneo su GOLFTV – Il Porsche European Open viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 6 settembre dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Valuta questo articolo