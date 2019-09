Golf – European Open: Migliozzi settimo, l’azzurro può provarci

Eurotour: Guido Migliozzi settimo nell’European Open, può provarci. Ad Amburgo Bernd Ritthammer ha raggiunto Robert MacIntyre, terzo Paul Casey

Guido Migliozzi, settimo con 211 (71 68 72, -5), è rimasto in alta classifica e parteciperà alla volata finale per il titolo nel Porsche European Open (European Tour), che termina sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72) ad Amburgo in Germania.

In vetta alla graduatoria il tedesco Bernd Ritthammer (207 – 71 66 70, -9), ha raggiunto lo scozzese Robert MacIntyre (207 – 68 65 74), che ha notevolmente rallentato. La coppia ha un colpo di vantaggio sull’inglese Paul Casey (208, -8), che sarà uno dei protagonisti nel prossimo Open d’Italia (Olgiata GC, 10-13 ottobre), e due sullo spagnolo Pablo Larrazabal e sull’austriaco Matthias Schwab (209, -7). In corsa per il titolo anche l’inglese Ben Evans, sesto con 210 (-6), e il danese Jeff Winther, che affianca Migliozzi. Sono fuori gioco gli statunitensi Patrick Reed, 32° con 217 (+1), che ha guadagnato 13 posizioni, e Xander Schauffele, 42° con 218 (+2), che ne ha perse 28.

Bernd Ritthammer ha segnato un 70 (-2) con cinque birdie e tre bogey e Robert MacIntyre si è fatto riprendere con un 74 (+2, un birdie, tre bogey). Guido Migliozzi ha passato un momento difficile alle buche 10 e 11 con la sequenza bogey-triplo bogey, ma è rimasto nel 72 del par con quattro birdie nel resto del tracciato.

Sono usciti al taglio gli altri quattro italiani in gara: Renato Paratore (77 73) e Lorenzo Gagli (75 75), 105.i con 150 (+6), Matteo Manassero, 143° con 157 (81 76, +13), e Filippo Bergamaschi, 145° con 158 (77 81, +14). Il montepremi è di 2.000.000 di euro.

Il torneo su GOLFTV – Il Porsche European Open viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 8 settembre, dalle ore 12,30 alle ore 17.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE