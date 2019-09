Golf – Campionato Internazionale d’Italia U18: Benedetta Moresco si impone nella seconda edizione

Per le italiane, assolute dominatrici, è stato un autentico trionfo con il secondo posto di Alessia Nobilio (276 (-8), il quarto di Matilde Innocenti Angelini

Benedetta Moresco ha vinto con 270 (67 71 66 66, -14) colpi il Campionato Internazionale d’Italia Femminile Under 18 colorando d’azzurro anche la seconda edizione del torneo, disputata come la prima sul percorso di Villa Condulmer (par 71), e che era stata appannaggio nel 2018 di Anna Zanusso.

Per le italiane, assolute dominatrici, è stato un autentico trionfo con il secondo posto di Alessia Nobilio (276 (-8), il quarto di Matilde Innocenti Angelini (282, -2) seguita da Carolina Melgrati e da Giulia Bellini (285, +1) e da Francesca Fiorellini e Charlotte Cattaneo (287, +3). Terza con 277 (-7) la russa Nataliya Guseva.

Inoltre l’Italia (Nobilio, Moresco, Melgrati) che si è imposta anche nel Nations Trophy concludendo con 273 (134 139, -11) e lasciando a 13 colpi il Belgio (286, +2).

Benedetta Moresco, portacolori del GC Padova, bronzo ai recenti Campionati Europei a squadre Girls e oro nello stesso evento nel 2018, anno in cui è stata pure Tricolore Ragazze, ha apposto la sua firma alla nona vittoria individuale in campo internazionale dei dilettanti azzurri, che hanno conseguito anche tre successi a squadre. Da ricordare anche le 12 siglate dai professionisti per una stagione che offre una nuova testimonianza, dopo quella record del 2018 con 34 titoli complessivi, di un gruppo forte, tecnicamente di gran livello e compatto, capace di vincere nelle competizioni più importanti del mondo.

