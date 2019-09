Il rimpianto BarÃ§a e l’attesa di un nuovo progetto, Pepito Rossi attacca: “assurda la storia del doping, una merda”

L’ex attaccante della Fiorentina ha parlato del livello dell’attuale Serie A e del proprio futuro, sottolineando di aspettare una chiamata

Si allena da solo in attesa di una chiamata che non arriva, Giuseppe Rossi non ha intenzione di mollare e aspetta che qualcosa si muova. La voglia di tornare a giocare c’è ed è tanta, per questo Pepito non chiude nessuna porta, convinto di poter dare ancora tanto.

Interrogato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante italo-americano ha fatto il punto sull’attuale Serie A, un campionato che lo stuzzica e non poco, soprattutto considerando la crescita dell’Inter: “Lukaku fa reparto da solo, gioca per la squadra. Ma se Conte l’ha preteso il perché è nel curriculum di Romelu: fa gol, lo fa in ogni modo, sa fare tutto. L’ho conosciuto, è un ragazzo splendido, con me parlava in italiano. Come lui è forte anche Sanchez, ma non lo scopro io. A Manchester gli ho ricordato che al Barcellona andò grazie a me. Dovevo andarci io nel 2011, poi il Villarreal rifiutò l’offerta e non vollero cedermi. Così andarono su di lui. Questa Serie A mi stuzzica molto, ho visto un’Inter molto forte, solida, Conte le ha già dato un’ottima base di lavoro, lui sa come si fa. È un tecnico che ‘porta punti’, non è banale. Lui agisce sull’ambiente e sulla testa dei giocatori: quando sei con lui ti alleni in modo diverso, la partita poi è una conseguenza. È un peccato non essere stato mai guidato da lui“.

Per quanto riguarda il proprio futuro, Rossi ammette: “sto bene da tanto, mi alleno tutti i giorni, non è facile farlo da solo. Aspetto una chiamata, ho tanto da far vedere. Mi faccio mille domande sul perchè nessuno mi cerchi, ma risposte ne trovo poche. La storia del doping? Assurda, scioccante. Mi cercavano club importanti, ho perso l’occasione non per colpa mia. Ma non voglio più pensare a quella merda. Voglio giocare a calcio, sono bravo a farlo, voglio ancora una possibilità“.

