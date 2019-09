Francesco Totti ricercato… per un reality Amazon! L’ex calciatore della Roma parteciperà a “Celebrity Hunted”

Francesco Totti parteciperà al reality Amazon ‘Celebrity Hunted’: l’ex calciatore della Roma sarà un ‘ricercato’ che dovrà sfuggire ad una squadra di ‘cacciatori’

Ritiratosi ormai da 2 anni, conclusa senza grandi soddisfazioni una prima parte di carriera da dirigente, nel prossimo futuro Francesco Totti si dedicherà a qualche apparizione in tv. L’ex capitano della Roma, stando a quanto riportato dal settimanale Chi in uscita il 4 settembre, parteciperà a “Celebrity hunted“, reality trasmesso dal canale televisivo di Amazon. Totti farà parte di un gruppo di vip che dovranno sfuggire, entro un certo numero di giorni, ad una squadra di ‘cacciatori’ composta da poliziotti esperti informatici ed ex militari delle forze speciali. Le ‘prede’ hanno a disposizione un kit di sopravvivenza oltre a una carta di debito caricata con pochi euro per resistere due settimane e raggiungere un punto sicuro senza farsi catturare. Riuscirà Totti a scappare alla ‘marcatura’ degli agenti come faceva in campo con le difese avversarie?

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo